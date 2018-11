Dresden. Sachsen will das Management der Wölfe in seinen Wäldern neu regeln. Am Mittwoch votierte der Landtag für einen Antrag von CDU und SPD, der eine Wolfsverordnung für den Freistaat vorsieht. Sie soll die Konflikte zwischen Artenschutz und den Belangen der Nutztierhalter entschärfen. Der Abschluss problematischer Wölfe soll nach dem Willen der Koalitionsfraktionen vereinfacht werden. In Sachsen gibt es 20 Wolfsrudel und damit die meisten in Deutschland. dpa/nd