Halberstadt. Archäologen haben in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) Gräber und Skelette aus der Stein- und der Bronzezeit entdeckt. Der außergewöhnliche Friedhof trat bei Ausgrabungen am Neubaugebiet Sonntagsfeld zu Tage, so die Stadtverwaltung am Donnerstag. Das Alter der zwölf Gräber werde auf bis 4500 Jahre geschätzt. Anhand von gefundenen Bechern und Tassen seien sechs der frühen Bronzezeit zuzuordnen, vier der späten Jungsteinzeit. dpa/nd