Said Rezek begrüßt, dass die Betroffenen sich nun selbst zu Wort melden

Samira El Quassil schreibt auf uebermedien.de , dass sie »sehr lachen« musste, als sie Reichelts Begründung hörte, warum er die »Goldene Kartoffel« ablehne. »Dass der Chefredakteur einer Zeitung, die Begriffe wie ›Döner-Morde‹ und ›Pleite-Griechen‹ erfand oder populär machte, sich durch ein unterirdisches Nachtschattengewächs in seinem Deutschsein herabgewürdigt und diskriminiert fühlt, war unerwartet.«

Ähnlich sieht dies die Journalistin Sibel Schick auf taz.de . Reichelt vergesse, »dass Rassismus eine strukturelle Diskriminierung ist, die von gesellschaftlichen Institutionen, Gesetzen und Normen ausgeht. Menschen, die der Mehrheitsgesellschaft angehören, können im Gegensatz zu Minderheiten nicht strukturell benachteiligt werden.« Dass Reichelt einen geflüchteten Journalisten fördert, sei »zweifellos eine gute Sache«, so Schick. Das schließe »aber eine unsaubere Berichterstattung über Migration, Integration und Asyl genausowenig aus, wie eine Mutter zu haben Frauenfeindlichkeit ausschließt.«

Reichelts Empörung erinnert die Autorin an jene Männer, die sich Sexismus ausgesetzt sehen. »Frauenquote, Frauenbeauftragte, Frauenparkplätze: Alles davon wird regelmäßig als Sexismus gegen Männer ausgelegt.« Verstehe man aber Diskriminierung als einen Mechanismus, »der unterdrückte Gruppen oder Minderheiten von gesellschaftlicher Teilhabe und Gleichberechtigung fernhält, dann ist das eine Erfahrung, die Weiße und Männer als solche in dieser Welt nicht machen können.«

Julian Reichelt, ein Opfer von Rassismus gegen Weiße? »Männer und Weiße können ungefähr alles auf der Welt haben, aber Diskriminierung können sie nicht haben. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße und keinen Sexismus gegen Männer. Das heißt nicht, dass es sie prinzipiell nicht geben kann. Es kann sie nur in dieser Welt nicht geben«, kontert die Kolumnistin Margarete Stokowski auf spiegel.de .

Rassismus warf er dann aber in seiner Rede den Preisstiftern vom Verein Neue deutsche Medienmacher vor: Immerhin gelte der Begriff »Kartoffel« an »Brennpunktschulen, wo die Integration keine Erfolgsgeschichte ist« als eine »Beschimpfung, die sich auf Rasse und Herkunft« beziehe.

Es ist selten, dass der Anwärter auf einen Negativpreis persönlich auf einer Verleihung erscheint. Insofern war es bemerkenswert, dass sich »Bild«-Chef Julian Reichelt vergangenes Wochenende in Berlin blicken ließ, seine »Goldene Kartoffel« aber letztlich doch nicht annahm. Sein Auftritt diente eher der Beweisführung, zu zeigen, warum er überzeugt ist, den »Medienpreis für besonders einseitige oder missratene, kurz: für unterirdische Berichterstattung über Aspekte unserer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft« (Jury-Begründung) nicht verdient zu haben. Wohl deshalb hatte Reichelt den »Bild«-Nachrichtenredakteur Mohammad Rabie mitgebracht. Mutmaßliche Logik: Wer einen 2015 aus Syrien geflüchteten Journalisten beschäftigt, könne schließlich keine rassistische Berichterstattung betreiben.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Robert D. Meyer stellt das von Journalisten erneut ausgerufene Ende der Kanzlerin in Frage.

Weil die Berichterstattung vieler Zeitungen von den Verlagen in Zentralredaktionen gebündelt wird, nimmt die Vielfalt im Journalismus ab

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!