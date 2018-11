Es wäre sehr teuer. 21 Milliarden Euro würde es kosten, die noch nicht elektrifizierten 450 Bahnstrecken in Deutschland mit Oberleitungen zu versehen. Dagegen genügen 100 Millionen bis 150 Millionen Euro, Ladestationen für Triebwagen zu errichten. Der Schienenfahrzeughersteller Bombardier hat in Hennigsdorf einen Zug vom Typ Talent 3 mit Batterien auf dem Dach entwickelt. Normalerweise hängt dieser Zug an der Oberleitung. Wo es keine Stromleitungen gibt, schaltet er auf Batteriebetrieb um. Bei 30 Jahren im Einsatz ist der neuartige Zug sogar kostengünstiger als wenn er mit Diesel oder Wasserstoff fahren würde, rechnet Chefingenieur Stefan von Mach vor. Gegenwärtig wird das Fahrzeug in Hennigsdorf getestet. Im kommenden Jahr könnte es im Bahnverkehr eingesetzt werden. Ab 2022 wäre ein Einsatz beispielsweise auf Strecken von Potsdam nach Jüterbog oder von Brandenburg/Havel nach Rathenow denkbar. Mit dem Batteriezug ist Bombardier für den...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.