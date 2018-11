Blankenfelde-Mahlow. Nach dem Schuss auf einen 49-Jährigen in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) ist ein Tatverdächtiger in der Nähe von Sassnitz auf Rügen tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen derzeit nicht vor, teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Donnerstag mit. Einen Zusammenhang mit einem anderen Suizid auf der Ostseeinsel Rügen konnte die Behörde zuvor nicht bestätigen. Am Dienstagabend war ein 49 Jahre alter Mann in Blankenfelde-Mahlow niedergeschossen und schwer verletzt worden. Zuvor soll es vor dem Dönerimbiss einen Streit zwischen zwei Menschen gegeben haben. Während dann einer der beiden mit einem Auto weggefahren sei, hätte sich die andere Person zu dem 49-Jährigen und einem weiteren Unbeteiligten auf die Terrasse vor den Imbiss gesetzt, hieß es. Gegen 19.50 Uhr sei der Täter zurückgekommen und habe aus dem Auto heraus mit einer Schrotflinte auf die Dreiergruppe gezielt. dpa/nd