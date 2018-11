Fabiano Caruana (l.) fordert Magnus Carlsen. Foto: imago/Brian Cahn

Norwegens Genie Magnus Carlsen steht vor dem härtesten Kampf seiner Karriere, denn im Duell um die Weltmeisterschaft kennt sein Herausforderer Fabiano Caruana nur ein Ziel: als erster Amerikaner seit 46 Jahren die Schachkrone zu erobern. Von diesem Freitag an bis zum 28. November ziehen Titelverteidiger Carlsen und Caruana in London ihre Figuren. Es stehen zwölf Partien auf dem Programm. Bei Gleichstand von 6:6 wird der Champion in einem Tiebreak bei Partien mit verkürzter Bedenkzeit gekürt. Eine Million Dollar (875 000 Euro) liegen im Prämientopf.

»Dieses Mal ist es das wahre Duell«, sagt Carlsen und gibt zu: »Weltmeister zu sein, ist Teil meiner Identität geworden, und dementsprechend geht es um viel. Es kümmert mich gar nicht so sehr, Weltmeister zu sein. Ich möchte aber nicht, dass es jemand anders ist«, meint der 27 Jahre alte Norweger. »Das ist ein wenig beschämend, muss ich ehrlich gestehen. So sollte es eigentlich nicht se...