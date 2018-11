Rentner können sich freuen – in unterschiedlichem Maße. Foto: imago/Westend61

Wer Matthias Birkwald in Rentendingen öfter zugehört hat, der konnte am Donnerstag eine Überraschung erleben. Denn der Experte der Linksfraktion lobte den Bundessozialminister Hubertus Heil von der SPD. Das kommt nicht oft vor. Der Minister habe sich mit der Koalition in vier von fünf Punkten, nach denen die Rentenqualität bewertet werden sollte, immerhin auf den Weg gemacht. »Gut so!« Allerdings schränkte Birkwald ein: »Sie stoppen den Sinkflug des Rentenniveaus nur und das auch nur bis 2025.« Nötig sei hingegen eine Erhöhung des Rentenniveaus auf 53 Prozent. Und dies, so wiederholte der Rentenexperte auch nach den Erläuterungen auf eine Zwischenfrage der AfD, sei auch finanzierbar, »wenn man es richtig macht«. Am Tag der Abstimmung waren in verschiedenen Medien der FDP nahestehende Fachleute mit Warnungen vor den Kosten des vorliegenden Rentenpakets zitiert worden. So behauptete der Steuerzahlerbund, bis 2025 entstünden Mehrkosten fü...