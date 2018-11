Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Über eine Million Menschen waren aus der öffentlichen Debatte in Deutschland zuletzt fast vollständig verschwunden, denn sie sind seit mehreren Jahren arbeitslos. Man sonnte sich lieber in einem »Jobmärchen«, das allerdings schon immer zu schön war, um wahr zu sein. Die nun beschlossene Förderung von 150 000 Langzeitarbeitslosen bricht mit dieser Ignoranz. Das ist wichtig und me...