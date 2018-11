In Köln beginnen an diesem Sonntag die närrischen Tage - nach achtmonatiger Pause ist der Auftakt für die nächste Karnevalssaison angesagt. Närrische Tage ohne ohne Unterbrechung in der Rheinmetropole wie auch im benachbarten Bonn gibt es dagegen in Sachen Luftreinhaltung: In Köln wurde der zulässige Grenzwert bei der Stickstoffdioxidbelastung zuletzt um mehr als 50 Prozent, in Bonn um knapp 20 Prozent überschritten. Das Verwaltungsgericht Köln hat nun geurteilt, dass beide Kommunen ab April 2019 Fahrverbote für Dieselfahrzeuge der Abgasklasse Euro-4 oder schlechter verfügen müssen. Ab September 2019 soll dies in der Domstadt auch für Euro-5-Diesel gelten. In Bonn soll das Verbot nur für zwei Straßenabschnitte kommen. Das Land Nordrhein-Westfalen will in Berufung gehen.

Nach Stuttgart, Frankfurt am Main und Berlin hat da...