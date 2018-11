Die Fotografin Benita Suchodrev über Licht und Leben

Sie haben die Studierenden der Puppenspielkunst in einem dialogischen Umgang mit ihren Puppen porträtiert? Wie kamen Sie auf die Idee, wie war der Prozess?

Durch einen Bekannten wurde ich informiert, dass diese Abteilung gerne etwas haben wollte, was zeigen kann, dass Puppentheater eigentlich etwas Schönes, Interessantes und im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung nicht nur für Kinder ist. Ich habe eine Liste von Studierenden mit kleinen Bildern durchgeschaut und Gesichter für mich ausgesucht, die ich sehr ausdrucksstark fand. 10 Studenten und Studentinnen habe ich also ausgewählt und mit allen einzelne Interviews geführt, mit jeder Person eine Stunde, um mich ein bisschen mit dem Thema Puppentheater bekannt zu machen. Um mehr zu verstehen, was dahintersteckt, dass diese jungen Menschen so einen Beruf für sich ausgewählt haben, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist.

Und wie waren die Fragen?

Es gab generelle und persönliche Fragen. Etwa, wie sie den Unterschied sehen zwischen den normalen Kinder-Puppen und den, die im Theater verwendet werden. Sie hatten unterschiedliche Interessen: an Objekttheater, Marionetten, Klappmaulpuppen oder alten Handschuhpuppen. Manche interessierten sich für Masken, weil man hinter einer Maske man sich verstecken kann. Man kann jemand sein, wer man nicht ist. Ich habe interessante Sachen entdeckt, vor allem dass sie eine ganz spezielle Beziehung zu ihren Puppen haben, also wirkliche Beziehungen und manchmal auch verrückte Sachen.

Welche verrückten Sachen?

Eine hat zum Beispiel mir erzählt, wenn sie ein ganzes Semester mit einer Puppe arbeitet und dann sieht, dass jemand anderer diese Puppe anfasst, fühlt sie sich eifersüchtig. Für sie ist die Puppe wie ihr Partner oder ihr Eigentum. So hatte ich schon nach den Interviews bestimmte Ideen im Kopf, was sie gerne machen möchten. Dann haben wir unser Fotoshooting vereinbart. Die Hochschule hat einen Riesenfundus an Requisiten, Puppen und Kostümen, der damals noch im alten Gebäude in Lichtenberg war. Ich bin dorthin gefahren und habe rein intuitiv ganz viele Kostüme und Puppen geholt. Jede Person habe ich mit unterschiedlichen Kostümen fotografiert. Es entstanden Tausende von Bilder. Was hier hängt, ist ein winziger Bruchteil.

Wie lange hat das ganze Fotoshooting gedauert?

Mindestens drei Stunden pro Person, manchmal fünf! Die 10 Shootings habe ich in einem Monat gemacht. Man muss bedenken, dass ich alles allein mache. Normalerweise hat man bei einem Fotoshooting einen Stilisten und einen Assistenten, auch Menschen, die schminken oder das Licht machen. Es dauert auch, bis die Studierende sich entspannen. Es gibt eine mentale Aufwärmphase: Sie müssen sich gewöhnen, in einem leeren Raum zu sein, wo alles schwarz ist und zwei Lichter strahlen. Und es gibt nichts außer Requisiten und Kostüme und das Wichtigste: Es gibt kein Skript. Da war Improvisation entscheidend. Deshalb habe ich das Ergebnis »improvisierte Inszenierungen« benannt: Ich habe alles inszeniert, aber sie haben mit dieser Inszenierung etwas ganz Spontanes gemacht. Dieser Moment war das Theater.

Gab es bestimmte Linien, die beim Fotografieren der Studierenden beachtet werden mussten?

Nein, ich hatte die komplette künstlerische Freiheit. Bei manchen Bildern sieht man etwa Körperteile, oder halbnackte Menschen. Das alles entstand durch gemeinsame Entscheidungen. Ich habe niemanden gesagt, du solltest jetzt dich ausziehen. Das würde ich nie tun. Man muss sich damit wohl fühlen, man muss sich auch etwas durch den Körper ausdrücken können.

Nun komme ich zu Ihrer Person. Sie haben eigentlich drei verscheide Länder, drei Welten sozusagen, erlebt. Sowjetunion, USA, Deutschland. Wie beschreiben Sie die Unterschiede?

Sowjetunion habe ich verlassen, als ich sehr klein war. Deshalb kann ich nicht viel dazu sagen. Ich bin praktisch in den USA aufgewachsen, in Süd Connecticut, in der Nähe von New York City. Das ist eine sehr konservative, aber auch sehr wohlhabende Stadt. Es sind hauptsächlich Geschäftsleute, die in New York arbeiten und in Süd Connecticut schlafen. Deswegen nennt man diesen Teil von Connecticut »the bedroom of New York/ das Schlafzimmer von New York«. Meine Familie war nicht reich und wir waren in dieser Umgebung. Es war für mich als Künstlerin nicht besonders einfach, ich war sowieso nicht eine von denen. Trotzdem habe ich dort studiert, habe ein bisschen gekämpft, um meinen Platz zu finden. Und in Deutschland bin ich in Berlin. Berlin ist nicht Deutschland, Berlin ist Berlin. Ich bin glücklich hier und fühle mich sehr frei. Meine besten Projekte sind in Berlin entstanden. Man wird hier nicht gelangweilt und hat eine Inspirationsquelle.

Sie haben eine Fotoserie »Halb-Berliner/in«, fühlen Sie sich wie eine Halbberlinerin?

Ich fühle mich immer wie halb etwas! (lacht) Ich bestehe aus mehreren Teilen. Zuhause hatte ich immer die russische Kultur, davon bin ich geprägt. Die US-Amerikaner sind anders, sehr konsumorientiert, sehr praktisch, pragmatisch. Es gibt sehr viel Konformismus in den USA, natürlich auch besondere Persönlichkeiten, aber das System ist sehr homogen. Man muss das ertragen können. Ich bin nach Berlin gekommen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich kein Konformist bin.

»Puppet Masters« war ja eine inszenierte Fotografie, Sie fotografieren aber auch dokumentarisch. Wie ist es auf der Straße?

Auf der Straße bist du ein Jäger, ich bin es zumindest. Man braucht Mut. Du siehst einen Moment und du möchtest ihn haben. Da ist deine Kamera deine Hand und du nimmst diesen Moment mit.

Gab es bis jetzt Probleme oder Fälle, in denen die Menschen nicht fotografiert werden wollten?

Es hängt davon ab, wo man fotografiert. Es gibt Länder und Städte, wo man vorsichtiger sein sollte. Aber überall muss man sehr schnell sein. Die Wahrheit ist, dass man Bilder auf der Straße klaut, ob man das zugibt oder nicht. Dein inneres Auge sieht etwas und das Bild muss entstehen, bevor du kapiert hast, was du gesehen hast. In dem Moment, in dem du kapiert hast, ist der Moment weg. Das ist ein sehr interessanter Mechanismus, wie das Ganze funktioniert. Deine Hand, dein Auge, deine Intuition und das Leben, alles muss zusammen kommen in einem perfekten Moment, um ein perfektes Bild zu haben.

Bevorzugen Sie eine von diesen beiden Arten der Fotografie?

Die dokumentarische Arbeit ist für mich wie meine Leidenschaft für Film und die inszenierte ist wie meine Leidenschaft für Malerei. Ich frage mich auch, wieso ich beides mache. Viele machen nur eines. Es sind unterschiedliche Welten: Bei der inszenierten Fotografie habe ich volle Kontrolle. Alles, Licht, Kostüm, Blickwinkel, ist von mir entschieden. Ich arbeite sehr intuitiv, trotzdem inszeniere ich die Welt im Bild. Bei der dokumentarischen habe ich kaum Einfluss. Ich gehe heraus und ich schieße, was kommt. Bei der einen spielt das Licht die prominente Rolle, bei der anderen das Leben. Am Anfang meiner Kariere habe ich oft im Studio fotografiert und fühlte mich so wohl und geschützt. Je mehr man Vertrauen an seiner Arbeit hat, desto weniger Kontrolle braucht man, um sich sicher zu fühlen. Heute brauche ich das, worüber ich keine Kontrolle habe, wo das Leben mich überrascht.