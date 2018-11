Blick auf das Kapitol in Washington. In den USA haben die Kongresswahlen (Midterms) begonnen. Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben. Foto: J. David Ake/AP/dpa

Noch in der Wahlnacht war Nancy Pelosi jubelnd vor ihre Anhänger getreten. »Die Politik der kommenden Jahre wird von Transparenz und Offenheit bestimmt werden«, betonte die Favoritin für den mächtigen Posten der Parlamentssprecherin. Auch wenn die 78-jährige Demokratin kurze Zeit später angeblich sehr zivilisiert mit US-Präsident Donald Trump telefoniert haben soll, durfte das durchaus als Drohung verstanden werden. Denn die Demokraten »wollen widerspenstig sein, wo es nötig ist«, fügte Pelosi hinzu.

Die Demokraten werden ab Januar das US-Repräsentantenhaus kontrollieren. Damit dürfte Trump viel unangenehme Aufmerksamkeit zuteil werden. Seine Gegner wollen das tun, was die Republikaner bisher verweigert haben: Fehlverhalten in der Regierung sowie fragwürdige Machenschaften des Präsidenten untersuchen. Ausschüsse des Repräsentantenhauses können dazu Zeugen vorladen und Beweismaterial anfordern. So lange das Parlament unter republik...