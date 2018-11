Erfurt. Der mit einem Logistikzentrum in Erfurt ansässige Online-Händler Lesara ist zahlungsunfähig. Das Insolvenzverfahren ist vor dem Amtsgericht Charlottenburg eröffnet worden, wie das Gericht mitteilte. Der Online-Händler hatte erst im August ein Logistikzentrum in Erfurt eröffnet. Das Land Thüringen förderte die Investition mit knapp 10 Millionen Euro. Von dem Geld sei allerdings erst ein kleiner Teil abgerufen worden, so der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Stefan Krauß. dpa/nd