Eching. Eva Bulling-Schröter führt künftig mit Ates Gürpinar den bayerischen Landesverband der Linkspartei. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Landtagsspitzenkandidatin setzte sich bei der Wahl des Landesvorstandes auf dem Parteitag in Eching gegen zwei Kontrahentinnen mit 50,8 Prozent durch. Der Ausgang der Wahl galt im Vorfeld als völlig offen. Die beiden Mitbewerberinnen, Simone Barrientos und Julia Auchter, kamen auf 38,6 Prozent beziehungsweise 6,8 Prozent der Stimmen. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!