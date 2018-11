Wittenberg. In der Lutherstadt Wittenberg ist ein ausgestelltes Flüchtlingsboot Ziel eines Brandanschlags geworden. Das Boot wurde am frühen Samstagmorgen vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Es war zur Weltausstellung im Reformationsjubiläum 2017 in der Lutherstadt ausgestellt worden. Es hatte 2013 insgesamt 244 Frauen, Männer und Kinder unversehrt von Libyen nach Sizilien gebracht. In Wittenberg sollte es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung zum Thema Flucht anregen. epd/nd