Rostock. Der CDU-Kreisverband Rostock hat den parteilosen Dänen Claus Ruhe Madsen zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in der Hansestadt gemacht. Ein Kreisparteitag entschied nach Parteiangaben am Samstag einstimmig, den 46 Jahre alten Möbelunternehmer und Rostocker IHK-Präsidenten bei seiner Kandidatur für die Wahl im Mai 2019 zu unterstützen. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Vor zwei Wochen war Madsen bereits von der FDP in der Stadt zum Kandidaten nominiert worden. Die LINKE hat Steffen Bockhahn nominiert. dpa/nd