Wenn es nach dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) geht, wird der Landesmindestlohn ab 2019 schrittweise auf mindestens 12,63 Euro angehoben. Der Betrag sei regelmäßig so anzupassen, dass er die Bezieher vor Altersarmut schütze, schreibt Müller in einem Gastbeitrag für den »Tagesspiegel«. Die Zielmarke von 12,63 Euro ist schon in einem Antrag für den SPD-Landesparteitag am 16./17. November enthalten. Sie soll demnach bis 2021 erreicht werden. dpa/nd