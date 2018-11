Berlin. Bei der zentralen Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren appellierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntag vor mehr als 70 Staats- und Regierungschefs, darunter Angela Merkel, Wladimir Putin und Donald Trump, an den Zusammenhalt in der Welt. Am Pariser Triumphbogen rief er dazu auf, für Frieden zu kämpfen und der »Faszination für Abschottung, Gewalt und Dominanz« zu widerstehen.

Auch in London wurde an das Weltkriegsende erinnert. An einer traditionellen Kranzniederlegung nahm der de...