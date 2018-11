Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Foto: dpa/Adel Hana

Gaza. Bei israelischen Angriffen im südlichen Gazastreifen sind am Sonntag sieben militante Palästinenser getötet worden. Unter den Toten war auch ein örtlicher Kommandeur des militärischen Flügels der Hamas, wie das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte. Nach ihrer Darstellung war die israelische Spezialeinheit mit einem zivilen Fahrzeug drei Kilometer weit in den Gazastreifen vorgedrungen. Die Einheit habe bei Chan Junis den 37-jährigen Kommandeur Nur Baraka getötet. Daraufhin sei es zu einem heftigen Schusswechsel gekommen. Anschließend hätten israelische Kampfjets die Gegend beschossen, um den Soldaten den Rückzug zu ermöglichen. Bei dem Vorfall sind auch ein israelischer Offizier getötet und ein weiterer verletzt worden. Agenturen/nd