Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung ist oft ein Hindernislauf ohne Ankunft im Ziel. Nach einer Studie des Lebenshilfe-Landesverbandes Hessen müssen viele Behinderte auch in höherem Alter bei den Eltern wohnen bleiben oder in Heimen unterkommen, weil sie keine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung finden. In Hessen leben von rund 600 000 Schwerbehinderten nur 2,7 Prozent im Betreuten Wohnen und 2,3 Prozent in stationären Einrichtungen. epd/nd