Berlin will Special Olympics 2023

7000 Sportler aus 180 Ländern, 40 000 freiwillige Helfer, 88 Millionen Euro Budget: Die Special Olympics sind ein Megaprojekt, und 2023 sollen sie nach Berlin kommen. Wenn an diesem Dienstag in Chicago die Weltspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vergeben werden, sind sich Politik und Sport einig wie selten: Dieses Projekt würde Berlin und Deutschland voranbringen, es wäre ein Meilenstein in Sachen Inklusion.

Der Bundestag sprach sich am vergangenen Donnerstag in seltener Eintracht für die Bewerbung aus. Über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg wurde die Kampagne begrüßt. Wenige Stunden später sicherten die Haushälter dem Dachverband Special Olympics Deutschland schon für 2019 eine Anschubhilfe in Höhe von 360 000 Euro zu, sollte Berlin den Zuschlag bekommen. 35 Millionen Euro an Steuergeld sollen bis zur Ausrichtung folgen. Flankierend sollen deutschlandweit 180 Städte eingebunden werden.

Letzter Gegner Berlins im Bewerberprozess ist Moskau, die Entscheidung trifft das Präsidium von Special Olympics International (SOI). An den vergangenen Ausgaben in Los Angeles 2015 und Schladming 2017 nahmen 6500 beziehungsweise knapp 3000 Athleten teil. Berlin wartet mit einem griffigen Konzept mit kurzen Wegen auf. In 26 Sportarten können sich die Sportler im Umkreis von nur zehn Kilometern um das Brandenburger Tor messen. Sämtliche Sportstätten sind bereits vorhanden. SID/nd