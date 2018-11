Seufz! Keine deutsche Fernsehserie ohne Liebesglück und »erotisches Prickeln«: Profilerin Simon und Staatsanwalt Grünberg Foto: ZDFNeo

Als der Roman »Das Parfum« von Patrick Süßkind 1984 in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« zunächst als Fortsetzungsgeschichte und ein Jahr später dann als Buch erschien, war Friederike Becht noch nicht geboren. Die Schauspielerin übernahm nun in der Serie »Parfum« die Hauptrolle der Profilerin Nadja Simon. Diese klärt eine Serie von Morden auf, die mit dem gewaltsamen Tod der Sängerin Katharina Läufer alias K (Siri Nase) beginnt. Die Ermittlungen führen die Profilerin in die Vergangenheit der attraktiven, alleinerziehenden Mutter. Auf dem nahe gelegenen Internat gehörte Läufer zu einer Clique, die sich von Süßkinds Roman offenbar zu eigenen Experimenten inspirieren ließ.

Die Handlung der offenbar sehr freien Adaption des Romans durch Philipp Kadelbach, der für den sehr umstrittenen Dreiteiler »Unsere Mütter, unsere Väter« 2014 einen International Emmy gewann, wurde aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts in die triste deutsche Provin...