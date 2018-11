Die Behelfsbrücke bei Tribsees ist 773 Meter lang. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Tribsees. An der Baustelle der abgesackten Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag das letzte Einzelteil der Behelfsbrücke verlegt worden. Die 81 Ein...