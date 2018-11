Sachsens LINKE kümmert sich gerade um Bier - genauer: um Orte, an denen es ausgeschenkt wird. »Rettet die Kneipen!«, heißt eine Kampagne, für die im Internet geworben wird und die man unterstützen kann, indem man in einem Lokal ein Bier trinkt.

Im künftigen Wahlprogramm hätte Bier auch beinahe eine Rolle gespielt - wenn auch nur eine indirekte. »Ein Antrag auf Sozialleistungen muss auf einen Bierdeckel passen« - so eine von 156 Thesen, die in den vergangenen Wochen bei acht Regionalkonferenzen formuliert oder auf anderem Wege eingereicht wurden. 15 wurden von einer Kommission am 1. November ausgewählt und stehen zur Abstimmung: bei der ersten derartigen Mitgliederbefragung der Landespartei, in der es um das Programm für die Landtagswahl am 1. September 2019 geht. These Nummer 65, die den Bierdeckel beinhaltete, schaffte es indes nicht in die Endauswahl, ebenso wie eine Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen sowie der Slogan...