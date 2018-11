Istanbul. Vor der Küste des westtürkischen Bezirks Dikili ist ein mit 15 Migranten besetztes Boot gesunken. Die Küstenwache teilte am Montag mit, fünf Menschen seien ertrunken, drei weitere seien gerettet worden. Unter den Toten seien drei Kinder. Die Suche mit Booten und einem Helikopter nach Überlebenden ginge weiter. Zwei Menschen sei es gelungen, an Land zu schwimmen, und die Behörden zu verständigen. Nach Angaben der Geretteten waren 14 Afghanen und ein Iraner an Bord. dpa/nd