Washington. Im Streit um die Ergebnisse der US-Kongress- und Gouverneurswahlen im Bundesstaat Florida hat der dortige Gouverneur Rick Scott rechtliche Schritte eingeleitet. Im Zuge der Neuauszählung verklagte er nach Medienberichten die Wahlleiterinnen von Broward County und Palm Beach County. Es geht dabei u.a. um den Vorwurf, dass ungültige Stimmen fälschlich gewertet worden seien. US-Präsident Donald Trump hat sich vehement gegen die Neuauszählung ausgesprochen. Am Wochenende hatte sie der Bundesstaat sowohl für den Senatssitz als auch für das Gouverneursamt angeordnet, weil die Kandidaten am Ende weniger als 0,5 Prozentpunkte auseinander lagen. Die Wahlgesetze sehen dann eine maschinelle Neuauszählung vor. dpa/nd

