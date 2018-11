Bamako. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich für schnellere Entscheidungswege zu europäischen Militäreinsätzen ausgesprochen. Die Verantwortung dafür müsse aber bei Nationen und Parlamenten bleiben, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Bamako, der Hauptstadt Malis. »Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in absehbarer Zeit eine Armee der Europäer haben werden«, sagte sie. »Ich könnte mir vorstellen, dass wir über einen Ausschuss reden, der mit den verschiedenen Ländern besetzt ist, um schneller zu Ergebnissen zu kommen«, sagte von der Leyen. In Mali ist eine UN-Truppe stationiert, die Waffenruhevereinbarungen sichern soll. Zudem läuft eine EU-Ausbildungsmission. Die Bundeswehr beteiligt sich daran. dpa/nd