Am Sonntag fanden in den ostukrainischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Wie im Vorfeld bereits erwartet wurde, gewannen in beiden Rebellengebieten die Amtsinhaber. In Donezk kam Denis Puschilin nach Auszählung der Stimmen auf 60,9 Prozent. In der Region Luhansk setzte sich Leonid Pasetschnik mit 68,4 Prozent durch. Offiziellen Angaben zufolge nahmen rund 80 Prozent der Wahlberechtigten teil.

Die örtlichen Rebellen werteten die Abstimmung als Erfolg: »Wir haben der ganzen Welt gezeigt, dass wir nicht nur Krieg führen können, sondern auch einen Staat aufbauen«, kommentierte Puschilin den Wahlausgang. Genau wie Pasetschnik war er bisher nur übergangsweise im Amt:...