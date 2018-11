Walldorf. Für acht Milliarden Dollar (sieben Milliarden Euro) übernimmt der deutsche Softwarekonzern SAP das US-Unternehmen Qualtrics. SAP werde alle von Qualtrics ausgegebenen Aktien erwerben, teilte der Konzern in der Nacht auf Montag in Walldorf mit. Die verantwortlichen Gremien beider Unternehmen hätten der Transaktion ebenso zugestimmt wie die Qualtrics-Aktionäre. Geben die Kartellbehörden grünes Licht, soll der Kauf im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Qualtrics zähle zu den »weltweiten Pionieren im Software-Bereich Experience Management«, erklärte SAP. Beim Erfahrungsmanagement geht es unter anderem darum, über Feedback und weitere Daten die Zufriedenheiten und die Ansprüche von Kunden, aber auch von Beschäftigten zu ermitteln, und so eine stärkere Bindung an ein Unternehmen zu ermöglichen. AFP/nd