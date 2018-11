Das Piktogramm am Aufzug zeigt es an: Männer, Frauen und auch weitere, mit *-Zeichen gekennzeichnete Menschen können hier hoch- und runterfahren. Auf der Tafel daneben muss aber nachgebessert werden: »Bewohnerzimmer« steht da. Das werde noch geändert - in »Bewohner*innenzimmer«, sagt Heimleiter Ralf Schäfer. Denn das Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg in einem Kiez mit einer lebendigen Community aus Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*- und Inter*-Personen (LSBTI*) schreibt sich passgenaue Pflege für diese Zielgruppe auf die Fahnen. Am Mittwoch bekommt es als erstes Heim bundesweit ein Qualitätssiegel für sogenannte LSBTI*-sensible Pflege.

Das Sternchen in den Bezeichnungen verweist auf weitere mögliche geschlechtliche Identitäten. Aber was bedeutet diese Vielfalt für ein Pflegeheim, mal von Schildern, Regenbogen-Deko und geschlechtsneutral mit »WC« beschilderten Toiletten abgesehen? 120 Kriterien umfasst der Katalog, den die Berline...