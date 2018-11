Unbekannte haben in Berlin-Buch einen Parkautomaten aufgesprengt und sind mit der Geldkassette geflohen. Laut Polizei war die Feuerwehr in der Nacht zum Montag durch einen Brandmelder im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Wiltbergstraße alarmiert worden. Der oder die Täter hatten den Angaben zufolge den Automaten aufgehebelt und die Geldkassette herausgesprengt. Die Höhe des erbeuteten Geldbetrages ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa/nd