Der scheidenden CDU-Vorsitzenden kostet die Forderung nach Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen politisch nichts, denn sie ist sowieso bald raus. Und darin liegt der große Unterschied zu den Frauen, denen der Festakt eigentlich gebührt und die Merkel zu recht als »mutig« bezeichnet.

Ein vollmundiges Bekenntnis zum Feminismus kostet heute nicht mehr als 7,90 Euro für den Lippenstift. Beim Festakt zu »100 Jahre Frauenwahlrecht« am Montag kommt sogar Kanzlerin Angela Merkel in pink, macht ein paar Witze, die dem Feminismus sicher gut tun. Sie nennt den hohen Frauenanteil bei der Afrikanischen Union ein gutes Beispiel, worüber schwarze Feministinnen sich freuen.

Stephan Fischer über den 11. November in Warschau

Lotte Laloire über das Bekenntnis der Kanzlerin zur Parität in Parlamenten

