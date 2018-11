Der mit 25 000 Euro dotierte Hannelore-Greve-Literaturpreis geht dieses Jahr an die Hamburger Schriftstellerin Ulla Hahn (73). Die Autorin habe mit ihren Werken in den Sparten Lyrik und Prosa Zeichen gesetzt, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreicht den Preis am Freitag im Hamburger Rathaus. Die gebürtige Sauerländerin Hahn lebt seit vielen Jahren in Hamburg und ist mit dem früheren Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) verheiratet. Der Hannelore-Greve-Literaturpreis wird im jährlichen Wechsel mit dem Walter-Kempowski-Preis von der Hamburger Autorenvereinigung verliehen. epd/nd