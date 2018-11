Frankreich sieht auch in den USA eine Gefahr für Europa

Brüssel. Die US-Regierung droht mit Zwangsmaßnahmen, um die Gasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland zu stoppen. »Wir haben noch nicht alle Instrumente eingesetzt, die das Projekt ernsthaft untergraben oder stoppen könnten«, sagte der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, am Dienstag in Brüssel. Europa dürfe sich nicht einseitig von russischem Gas abhängig machen. »Wenn diese Philosophie nicht angenommen wird und Nord Stream weitergeht, dann hat der Präsident (Donald Trump) viele, viele andere Instrumente zur Verfügung, um zu versuchen, das Projekt zu stoppen«, sagte Sondland. Der Bau der Gasleitung durch die Ostsee soll Ende 2019 fertig sein. Deutschland unterstützt das Projekt. Die EU-Kommission und mehrere EU-Staaten sehen es kritisch. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Novelle des Arzneimittelgesetzes wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 in Kraft treten

In Sachen Betriebsrat ist hingegen noch keine Entwarnung angesagt

Bildungsministerium will Bafög-Höchstsatz anheben, darunter auch die Wohnkostenpauschale

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!