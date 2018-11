Dresden. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat gegen ein mutmaßliches Mitglied der rechtsextremen Terrorgruppe »Oldschool Society« (OSS) Anklage erhoben. Der 38-jährige Deutsche soll 2015 an Vorbereitungen zu einem Sprengstoffanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Borna (Landkreis Leipzig) beteiligt gewesen sein, so die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Dienstag. Der geplante Angriff kam nicht zustande. Im März 2017 waren vier OSS-Mitglieder vom Oberlandesgericht München zu drei bis fünf Jahren Haft verurteilt worden - wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung. dpa/nd