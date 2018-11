Magdeburg. Sachsen-Anhalt reformiert seine gymnasiale Oberstufe und kehrt zum System der Grund- und Leistungskurse zurück. Ziel ist laut Bildungsministerium eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern. Laut der »Mitteldeutschen Zeitung« sollen künftige Abiturienten von 2019 an wieder in getrennten Kursen auf zwei verschiedenen Leistungsniveaus unterrichtet werden. Sie können dann aus sechs Kernfächern zwei Leistungs- und vier Grundkurse zusammenstellen. Damit kehre Sachsen-Anhalt nach 17 Jahren zum klassischen Oberstufenmodell zurück. dpa/nd

Die Ex-Grüne Demokratin Kyrsten Sinema hat die Senatswahlen in Arizona gewonnen - und steht eher rechts

