Weimar. Das geplante Haus der Weimarer Republik soll auch Raum für Forschung und Bildung bieten, teilte die Stadt Weimar am Dienstag zum offizielle Baustart des 3,9 Millionen Euro teuren Projekts mit. Es soll an die Gründung der Weimarer Republik 1919 und damit an die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland erinnern. Bis Ende 2020 soll das Bauvorhaben fertiggestellt sein. Durch die unmittelbare Nähe zur UNESCO-Welterbestätte Wittumspalais sowie zum Theater bestehe ein historischer Kontext zur Weimarer Republik, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. dpa/nd