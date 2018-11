Protest gegen die Inhaftierung von Journalisten in der Türkei in Berlin. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Wie haben Sie Max Zirngast kennengelernt?

Ich habe Max vor drei Jahren als Student an der ODTÜ in Ankara kennengelernt. Er besuchte dort meinen Kurs zu Staatstheorien. Max fiel mir durch sein großes politisches Interesse und seine Beiträge im Kurs auf. Türkische Studierende sind eher zurückhaltend, manche sagen nie etwas. In erstaunlich kurzer Zeit hat er fließend türkisch gelernt und sogar Veranstaltungen des Studierendenkollektivs für Politologie moderiert. Ich erinnere mich noch daran, wie Max und seine Kommilitonen mich zum Abschied an meinem letzten Arbeitstag mit einem Kuchen überrascht haben. So etwas ist man von ausländischen Studierenden nicht gewohnt, das möchte ich betonen. Max ist ein sehr herzlicher und freundlicher Mensch.

Wie haben Sie dann von seiner Verhaftung erfahren?

Ich habe es im Internet gesehen, während ich in Kroatien war. Zurück in Ankara habe ich mich an der Uni dafür eingesetzt, dass er trotz ...