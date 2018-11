Berlin. Das Ernst-Thälmann-Denk᠆mal im Stadtteil Prenzlauer Berg wird ab 2020 saniert. Das 15 Meter hohe Bronze-Monument steht seit 2014 unter Denkmalschutz. Es müsse gereinigt und die Stahlkonstruktion im Inneren vom Rost befreit werden, teilte die Kulturverwaltung am Dienstag mit. Die Kosten werden auf 150 000 Euro veranschlagt. Das vom sowjetischen Künstler Lew Kerbel geschaffene Denkmal erinnert an den 1944 von den Nazis im KZ Buchenwald ermordeten Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands. Zu dessen 100. Geburtstag im April 1986 hatte DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker den Ernst-Thälmann-Park samt Denkmal eingeweiht. dpa/nd

