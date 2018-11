Im Fall der getöteten Seniorin aus Spandau wurde deren 78-jähriger Lebensgefährte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. Die Polizei hatte die Leiche der Frau am Montagmorgen entdeckt. Verletzungen an Hals und Oberkörper deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Beamte hatten den Mann noch in der Wohnung in der Zweibrücker Straße im Ortsteil Falkenhagener Feld festgenommen. dpa/nd