Die letzten Monate vor der Landtagswahl am 1. September 2019 will die rot-rote Koalition unter anderem für Änderungen und Klarstellungen in der brandenburgischen Kommunalverfassung nutzen. Wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion Thomas Domres am Dienstag mitteilte, sollen Kreistagsabgeordnete, Stadtverordnete und Gemeindevertreter künftig mit einer Entschädigung für die Kinderbetreuung, etwa für einen Babysitter, rechnen können. Dies sei ein Beitrag, um das »kommunale Ehrenamt zu stärken«, begründete Domres die Idee. Wenn junge Frauen sich in die Vertretungen wählen lassen wollen, dann »muss diese Frage geklärt sein«.

Ausdrücklich wies Domres darauf hin, dass dies noch vor der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 erledigt werden solle. Bislang gebe es Gemeinden, die schon solche Reg...