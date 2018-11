London. Nur eine Zigarette am Tag zu rauchen, ist durchaus nicht so harmlos, wie es klingt. Eine Forschergruppe in Großbritannien analysierte 141 wissenschaftliche Studien daraufhin, wie hoch das Risiko für eine koronare Herzkrankheit ist, wenn man wenig raucht. Männer, die eine, fünf oder 20 Zigaretten täglich rauchten hatten ein um 48, 58 oder 104 Prozent höheres relatives Risiko für eine solche Erkrankung als diejenigen, die niemals rauchten. Bei Frauen betrug bei der gleichen Staffelung des täglichen Zigarettenkonsums die Erhöhung des relativen Risikos 57, 78 und 184 Prozent. nd