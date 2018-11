Berlin. Regelmäßiges Frühstücken verringert Forschern zufolge das Risiko für Typ-2-Diabetes. Männer und Frauen, die im Erwachsenenalter auf das Frühstück verzichten, haben ein 33 Prozent höheres Erkrankungsrisiko. Das stärkste Risiko besteht, wenn an vier bis fünf Tagen pro Woche auf das Frühstück verzichtet wird. Insgesamt rund jeder fünfte Deutsche frühstückt morgens nicht. In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren ist es sogar gut die Hälfte. Ausgewertet wurden Daten von sechs internationalen Beobachtungsstudien mit mehreren Zehntausend Teilnehmern. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift »Journal of Nutrition veröffentlicht«. AFP/nd