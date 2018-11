Colombo. Sri Lankas Parlament hat die von Präsident Maithripala Sirisena eingesetzte Regierung mit einem Misstrauensvotum abgesetzt. Eine Mehrheit der 225 Abgeordneten habe Regierungschef Mahinda Rajapakse bei der Abstimmung am Mittwoch das Misstrauen ausgesprochen, teilte Parlamentspräsident Karu Jayasuriya mit. Der südasiatische Inselstaat steckt in einer politischen Krise, seit Sirisena Ende Oktober den amtierenden Regierungschef Ranil Wickremesinghe absetzte und stattdessen Ex-Präsident Mahinda Rajapakse ernannte. Anhänger beider Seiten gehen seitdem immer wieder zu Protesten auf die Straße. Am Freitag hatte Sirisena das Parlament aufgelöst und für den 5. Januar Neuwahlen angesetzt. Am Dienstag hob das Oberste Gericht die Auflösung des Parlaments wieder auf. AFP/nd