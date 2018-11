Jerusalem. Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der 60-jährige Vorsitzende der ultra-nationalen Partei Israel Beitenu reagierte damit auf die Zustimmung zu einer Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas. Diese sei eine »Kapitulation vor dem Terror«, sagte er am Mittwoch vor Journalisten. Lieberman rief die anderen Regierungsfraktionen dazu auf, möglichst rasch Neuwahlen abzuhalten. Regulär stehen die nächsten Wahlen erst in einem Jahr an. Lieberman kritisierte die Linie der Regierung in der Palästinenserfrage scharf als zu »lasch«. Zur Gaza-Feuerpause sagte er: »Wir kaufen uns Ruhe für eine kurze Zeit und schaden dabei der nationalen Sicherheit.« De...

