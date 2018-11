Mazedoniens abgetauchter Ex-Premier Nikola Gruevski hat nach eigenen Angaben Asyl in Ungarn beantragt. Wie der von Mazedoniens Polizeibehörden gesuchte 48-Jährige per Facebook mitteilte, halte er sich in Budapest auf: Er werde Mazedonien »immer treu« bleiben, doch habe er in seinem Heimatland zuletzt »zahlreiche Todesdrohungen« erhalten. Das Innenministerium in Skopje bestätigte am Dienstagabend nach Angaben des Nachrichtenportals »a1on.mk« die Flucht. Der zu Wochenbeginn erlassene internationale Haftbefehl gegen den langjährigen Regierungschef (2006-2016) des Balkanstaats hatte die Spekulationen genährt, dass der tief gefallene Spitzenmann der nationalpopulistischen VMRO-DMPNE ins Ausland gef...

