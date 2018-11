Was soll das sein

Drogenfahnder haben 33 Kilogramm Kokain in Berlin beschlagnahmt. Bei dem Zugriff am Dienstag seien vier Männer festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Die Verdächtigen im Alter zwischen 28 und 37 Jahren sollten einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Rauschgift habe vermutlich einen hohen Reinheitsgehalt, man gehe von einem Schwarzmarktwert von 1,7 Millionen Euro aus. Die mutmaßliche Bande sei schon länger beobachtet worden. Sie soll die Drogen mit einem umgebauten Auto aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt haben. Die Polizei schlug zu, als die Ware umgeladen werden sollte. nd/dpa