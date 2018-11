Potsdam. Für den Bau eines neuen Studentenwohnheims auf dem Campus Golm in Potsdam stellt das Land Brandenburg 13 Millionen Euro bereit. »Wir wollen jungen Menschen einen Anreiz bieten, sich für ein Studium in Brandenburg zu entscheiden«, sagte Wissenschaftsstaatssekretärin Ulrike Gutheil (parteilos) beim Richtfest am Mittwoch. Zum Wintersemester 2019/20 soll der Neubau, der anstelle eines abgerissenen Studentenwohnheims entsteht, fertig sein. Insgesamt 308 Studierende werden darin wohnen können. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 16,9 Millionen Euro. dpa/nd