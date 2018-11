Beirut. Bei Luftangriffen der internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat sind nach Angaben von Aktivisten am Dienstag erneut Dutzende Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien auch 13 Kinder. Insgesamt seien nach den Bombardements am Sonntag in der Ortschaft al-Schaafa in der ostsyrischen Provinz Deir Essor 38 Leichen geborgen worden. AFP/nd