Kiew. Der Name von Ex-Kanzler Gerhard Schröder ist auf einer Liste der »Staatsfeinde« der Ukraine aufgetaucht. Die regierungsnahe Internetseite »Mirotworez« (Friedensstifter) mit Verbindungen zum Innenministerium in Kiew zählt den SPD-Politiker damit zu den »Antiukrainern«. Schröder hatte in einem Interview Verständnis für die russische Annexion 2014 der Schwarzmeerhalbinsel Krim gezeigt. dpa/nd