Prag. Nach den Enthüllungen über eine angebliche Entführung seines Sohnes steht der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis massiv unter Druck. Der Gründer der liberal-populistischen Partei ANO erklärte jedoch am Mittwoch, dass er keinen Grund zum Rücktritt sehe. Die Opposition will noch in dieser Woche einen Misstrauensvotum anstrengen. dpa/nd